Il traffico impazzirà per due mesi nel cuore della città: partono i lavori ai Gradoni di Chiaia, la viabilità verrà strapazzata almeno fino al 31 marzo quando, secondo il cronoprogramma, gli operai dovrebbero concludere gli interventi. Bisogna rifare con urgenza il manto stradale, sostengono gli esperti, la battaglia dei residenti per ottenere l'asfalto al posto dei cubetti di porfido è stata perduta, resterà l'impostazione antica coma ha chiesto la Soprintendenza. Anche se i lavori cancelleranno le brutture e gli avvallamenti e renderanno meno pericolosa la strada anche senza la copertura d'asfalto.

I lavori ufficialmente sono iniziati ieri, ci sono state le procedure di avviamento del cantiere, il posizionamento della segnaletica, la rimozione di ostacoli che avrebbero impedito la corretta realizzazione delle opere. A partire da stamane dovrebbero iniziare le opere di rimozione dello strato di copertura della strada per procedere poi alla risistemazione del massetto sottostante e, infine, risistemare i cubetti di pietra con perizia, per evitare che saltino via alla prima pioggia dopo un po' d'usura.

Gli interventi sono divisi in quattro fasi differenti che consentiranno agli operai di risalire lungo i Gradoni di Chiaia fino all'incrocio con via Santa Caterina da Siena. La prima fase è quella attualmente in corso e dovrebbe terminare martedì 21 febbraio. Da quella data inizierà la fase 2 che proseguirà fino al 7 di marzo. Il cantiere sarà installato fra via Santa Teresella e Vico Santa Teresella tra l'8 e il 19 di marzo quando dovrebbe arrivare l'ultimo spostamento verso via Santa Caterina da Siena per il quale la conclusione è fissata alla fine di marzo.

Il percorso che subirà l'impatto dei lavori è quello delle strade limitrofe ai Gradoni: via Nardones, vico Nardones, vicoletto Sant'Anna di Palazzo, vico Storto Sant'Anna di Palazzo, vico Mortelle, via Nicotera, via Santa Teresella degli Spagnoli, via Sergente Maggiore, vico Santa Caterina da Siena, vico Santa Teresella degli spagnoli, via San Pantaleone, via Laura Oliva Mancini e salita Cariati.

Sarà sempre consentito l'accesso alle autorimesse che insistono nell'area, sia il Parking Nardones che il garage Gradoni e all'angolo fra Piazza Trieste e Trento e via Nardones ci saranno cartelli informativi di «strada chiusa per lavori e percorso alternativo» con la precisazione che il transito è consentito ai veicoli diretti al garage e a quelli dei residenti muniti di accesso a passo carraio.

Il percorso da seguire per chi intende raggiungere il Corso Vittorio Emanuele sarà il seguente: da Via Nardones obbligo di svolta su Vico Nardones, ad eccezione dei veicoli diretti al Garage Parking Nardones (sarà istituito il senso unico alternato per l'entrata e l'uscita dal garage); prosieguo su Vicoletto Sant'Anna di Palazzo con inversione del senso di marcia e in quella strada e installazione all'incrocio con Vico S. Anna di Palazzo del segnale stradale di limite di velocità a 20 km; prosieguo su Vico Storto S.Anna di Palazzo, prosieguo su Vico Mortelle e infine rientro lungo il tratto di Gradoni di Chiaia non ancora interessato dai lavori.