Graffiti selvaggi a Napoli, l'orda dei vandali all'attacco di monumenti e bus

Parlare di emergenza graffiti selvaggi nel centro storico di Napoli sarebbe improprio. In realtà i writers non hanno mai effettivamente smesso con le loro "attività" deturpando chiese, monumenti e fin anche mezzi pubblici. Alcune ore fa è stata segnalata da alcuni turisti il pessimo stato dei vagoni della Funicolare di Montesanto, quasi completamente imbrattati dalle famigerate scritte realizzate con le ancor più famigerate bombolette spray. Scritte, disegni - spesso osceni - e citazioni fanno del centro storico napoletano uno dei più bersagliati dall'opera incivile e selvaggia dei vandali del graffito. Il fenomeno, ovviamente, non riguarda la sola città di Napoli ma è tipico di tutti i grandi centri storici d'Italia, presi d'assalto ogni fine settimana da giovani provenienti dalle periferie.

Da anni cittadini e comitati civici si battono per chiedere al Comune di Napoli maggiore controllo del centro storico Unesco. Nemmeno i più importanti monumenti, infatti, sembrano essere al riparo dall'opera di writers improvvisati per i quali qualsiasi superficie è buona per lasciare - impuniti - la loro "firma". E' il caso del campanile della Pietrasanta, restaurato dai volontari di Angeli del Bello da nemmeno un mese e già deturpato nuovamente con una scritta realizzata con vernice nera. Proprio il campanile della Pietrasanta aveva fatto da aprifila per gli interventi di pulizia e restauro del centro storico ed è emblematico che l'intervento realizzato sia "durato" così poco.

«La città è completamente abbandonata a se stessa - la denuncia della consigliera regionale Maria Muscarà - ora, quasi per sfregio, i vagoni della funicolare di Montesanto sono stati quasi completamente imbrattati. Purtroppo non ci troviamo di fronte a fatti nuovi, basti pensare a quello che denunciamo da anni nel centro storico. Se, però, in un certo senso il mancato controllo del centro storico è un dato di fatto, proprio non riusciamo a spiegarci come sia possibile che gruppi di vandali entrino praticamente indisturbati nei locali della Funicolare e imbrattino impunemente i vagoni senza che nessuno controlli. Questo - l'affondo di Maria Muscarà - significa che c'è un serio problema legato alla carenza di controlli. Il sindaco Manfredi è responsabile, sia pure in parte, dell'attuale situazione. Ma nel clima di decadenza che ormai pervade la città è veramente surreale assistere allo spettacolo di persone legate a filo doppio alla passata amministrazione che si lanciano in strali contro il fenomeno del tavolino selvaggio al centro storico quando - precisa la consigliera regionale - è universalmente noto che proprio la passata amministrazione è la principale artefice del caos che oggi si respira nel centro storico. Un caos - conclude - nel quale incivili, writers e malintenzionati di ogni tipo trovano terreno facile per agire indisturbati».