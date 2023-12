Gran galà della Croce Rossa: raccolta fondi al Circolo Unione

«L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace». È l'articolo 6.1 Statuto della Croce Rossa Italiana. Prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze e proteggere la vita e la salute rispettando la persona umana, sono le attività in cui sono impegnati i volontari della Croce Rossa.

E per sostenere le attività che vengono portate avanti quotidianamente in tutti i comitati della CRI della Campania, Stefano Tangredi, presidente regionale della Croce Rossa Italiana, ha organizzato Il Gran Gala durante il quale si terrà la raccolta fondi per favorire l’unità e la condivisione tra i comitati e i volontari e, al tempo stesso, dopo il lungo periodo del Covid, riaprirsi alla società per far rivivere la Croce Rossa come punto di riferimento della comunità.

L’evento, che si terrà sabato 2 dicembre alle ore 19 presso il Circolo Nazionale dell’Unione a via San Carlo con il patrocinio del Corpo Consolare di Napoli, prevede i saluti istituzionali del presidente regionale Stefano Tangredi e subito dopo i saluti del presidente nazionale della Cri Rosario Valastro e dei vicepresidenti nazionali Debora Diodati ed Edoardo Italia.