Eccellenze sartoriali napoletane e abiti realizzati dalle detenute del carcere di Pozzuoli, e ancora musica e sfilata delle finaliste regionali di Miss Italia. Castel dell'Ovo si veste a festa, oggi a partire dalle ore 19, per il Gran Galà di Natale - alla sua prima edizione - che rientra nella programmazione culturale natalizia del Comune di Napoli.

alla camelia della Reggia di Caserta

Nella sala Italia quindici modelle sfileranno anche con gonne e accessori realizzati dalla sartoria sociale Palingen, presente all'interno del carcere femminile di Pozzuoli con l'obiettivo di dare una seconda possibilità a donne in difficoltà e, allo stesso tempo, di recuperare tessuti altrimenti destinati allo scarto. La sartoria si avvale della collaborazione delle detenute anche per facilitare il loro reinserimento lavorativo al termine della pena. La Maison Cilento, scelta dai promotori dell'evento, vestirà le modelle con cravatte e foulard dove vengono evidenziate le bellezze e le tradizioni della cultura partenopea. Previsti anche altri brand.

«Il Gran Galà intende mettere in risalto la nostra tradizione e la nostra cultura - scrivono in una nota il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, l'Agente per la Campania di Miss Italia Antonio Contaldo e i referenti della tappa napoletana Franco Amodeo e Crescenzo De Carmine, promotori del Gran Galà -. Abbiamo scelto, per rappresentare le bellezze campane, la Maison Cilento dal 1780 cultrice del bello, dello stile e dell'eleganza nota in tutto il mondo, i brand Vaccino e 011 Eleven e i prodotti realizzati dalle detenute per valorizzare il lavoro penitenziario e l'aspetto sociale».

Nel corso dell'evento saranno conferite le fasce di Miss Napoli per il Sociale, Miss Christmas Napoli, Miss Eleganza Partenopea, Miss Eccellenza Napoletana, Miss Mia Cara Miss.

Si terrà un momento musicale a cura del tenore Giuseppe Gambi e la partecipazione degli artisti Claudia Megrè, Silvia Falanga e Sara Musella. In giuria, tra gli altri, oltre a Paipais, Contaldo, Amodeo e De Carmine, previsti Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale (presidente di giuria), l'assessore Vincenzo Santagada, Sergio Locoratolo, coordinatore politiche culturali del Comune di Napoli, l'avvocato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale e audiovisivo, l'avvocato Marco Campora presidente della Camera Penale di Napoli, i consiglieri comunali Fulvio Fucito, Walter Savarese, Luigi Musto, Gennaro Esposito, l'avvocato Armando Rossi, l'avvocato Ivan Pacifico e altri esponenti del mondo delle professioni. Tantissimi i partner di eccellenza che sosteranno l'iniziativa: tra questi Gaetano Giudice, Marcello De Dominicis, l'avvocato Gabriele Melluso, l'avvocato Mario Cianci, l'avvocato Sergio Pisani, e ancora Alessandro Soria e la giornalista Carla Troise. In esposizione di quadri e capi dipinti a mano della scenografa Anna Maria Vetere e delle designer napoletane Leonessa e Anita Fox. L'ingresso alla kermesse è libero e gratuito.