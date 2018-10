Grandi eventi agli Scavi di Pompei: ora i vigili urbani sono in affitto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POMPEI - Per salvare i grandi eventi il sindaco di Pompei ricorre alla legge 96 del 2017 che consente ai privati di «affittare» i vigili. Visto il perdurare della vertenza in atto, tra caschi bianchi e amministrazione, che limita la presenza dei municipali in strada mettendo a rischio concerti, manifestazioni e sagre, perché non ci sono soldi per pagare gli incentivi, il comune corre ai ripari e stila un tariffario ad ore. Così i caschi bianchi anche a Pompei, dopo Salerno, Forte dei Marmi, Agrigento, Alcamo, Rovigo ed altre città turistiche, sono in «affitto».Il consiglio comunale ha approvato le tariffe orarie: da 17,91 centesimi ai i 35,76. Il compenso orario varia a seconda del grado ricoperto dall'agente municipale, dai giorni delle prestazioni, (se festivi o feriali), e dagli orari, (se diurni o notturni). L'importo delle tariffe è calcolata secondo la retribuzione oraria della prestazione di lavoro straordinario del personale da impiegare secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali 2016/2018 - comprensiva degli oneri a carico del comune di Pompei. In affitto, anche, i mezzi dei caschi bianchi: 50 euro al giorno per la macchina, (in alternativa 5 euro l'ora); 40 euro per la moto (4 euro l'ora). Un prezzario più economico per i giorni feriali e più alto per quelli festivi, i «livelli contrattuali» che incidono sulle tariffe, il costo dell'auto o della moto, più conveniente se prese a giornata intera ma più care se noleggiate ad ore. La chiesa è esente dal pagamento del servizio. Le prestazioni erogate dal comando di polizia municipale escluse dal tariffario, e quindi a totale carico del comune, sono le processioni, le celebrazioni e le ricorrenze civili o religiose. Con tale atto l'ente di piazza Bartolo Longo definisce i costi dei servizi assicurati dai vigili urbani per manifestazioni ed eventi, di carattere privato, che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale nel territorio comunale, ma che comunque assicurano un introito economico per gli organizzatori e promotori.