Griglie al Plebiscito, 98 milioni in bilico: oggi l'udienza sul ricorso del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa contro il tempo per riprendere i lavori della Linea 6 e scongiurare la perdita di 98 milioni di euro di fondi europei, visto che la metropolitana deve essere funzionale entro il prossimo 31 marzo, come hanno ribadito gli ispettori di Bruxelles nella visita di venerdì scorso. La svolta potrebbe arrivare dal Tar, il Tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulle griglie della camera di ventilazione in piazza del Plebiscito.È fissata per oggi l'udienza sul ricorso urgente presentato dal Comune di Napoli a inizio gennaio contro la revoca dell'autorizzazione paesaggistica, concessa dalla Sovrintendenza di Napoli, da parte del ministero dei Beni culturali. Il Mibac ha chiesto, infatti, di spostare le griglie in Largo Carolina. La sospensione era arrivata ad ottobre dopo le proteste degli intellettuali napoletani che chiedevano di tutelare l'emiciclo del Plebiscito, vincolato dal 2013. Ma non tutte le associazioni sono d'accordo.Ha raggiunto già mille firme la petizione lanciata dal comitato Pro Grata, che annovera professionisti, intellettuali e semplici cittadini, tra cui ci sono Antonio Solano, Brunella Rallo, Rosalba Di Placido, insieme con i docenti universitari Carlo Cosentino ed Ernesto Mostardi, l'artista Federica Cerami, l'economista Mariano D'Antonio e l'architetto Linda Di Porzio.