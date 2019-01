Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:09

Martedì 15 gennaio, ore 11, nella Sala Consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova verrà presentato «Anzia… Moci in Sicurezza», un progetto per una mobilità sicura e responsabile per gli automobilisti over 65. A promuovere l’iniziativa, parte del più ampio progetto «Una nuova Cultura della sicurezza stradale in Campania», è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale territoriale del Sud).Il progetto ha come obiettivo quello di informare, sensibilizzare e formare alla sicurezza stradale gli over 65 attraverso seminari, tenuti dagli esperti di sicurezza stradale del Mit affiancati dai medici specialisti delle Asl della Regione Campania, che avranno luogo in quei comuni campani dove si registra (Fonte Istat) il maggior numero di incidenti che coinvolgono automobilisti over 65. Attesa la partecipazione di Pasquale D'Anzi e Diana Ferrara (Mit - Direzione generale territoriale del Sud), Antonella Bianchino (direttore dell'Ufficio territoriale per la Campania e Basilicata – Istat) e Giovanni Lucchese (dirigente dell'Ufficio del rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente della Prefettura di Napoli).