Halloween a Città della Scienza: tremila bambini in festa a Bagnoli

Ultimo aggiornamento: 16:10

Straordinario successo per la Festa di Halloween a: oltre tremila persone hanno affollato gli spazi del museo scientifico colorandolo con abiti e maschere tematiche ispirate alla festa più paurosa dell'anno.Un'occasione di divertimento per centinaia di famiglie napoletane che hanno scelto di festeggiare Halloween senza dimenticare il piacere della scoperta e del divertimento intelligente all'insegna delle curiosità scientifiche. Nel villaggio allestito ditanti i laboratori a tema su come vincere le paure più diffuse, le attività di decorazione di zucche, la sfilata dei costumi e il parco giochi della paura.Una domenica di gioco e scienza che conferma ancora una volta l'attrattivita del polo scientifico di Bagnoli per adulti e bambini.