Autismo dopo i 18 anni, un documento per il Senato dopo il convegno all'hotel Vesuvio

A seguito del convegno tenutosi presso l'hotel Vesuvio, a Napoli, sul tema «Autismo dopo i diciottanni: problematiche e proposte operative», le associazioni presenti, rappresentate da madri di adulti autistici gravi, con il supporto dei consiglieri comunali Salvatore Guangi, Iris Savastano e del Senatore Franco Silvestro, hanno prodotto successivamente un documento che verrà depositato presso la commissione Sanità e politiche sociali del Senato riguardante la tutela e la presa in carico dei ragazzi con disturbo autistico dal 18esimo anno di età.

Il convegno, si legge in una nota, «ha avuto un grande riscontro sul territorio, per le associazioni e per gli enti statali di riferimento (Asl, comune, regione, commissioni parlamentari).

E' dunque importante che il lavoro iniziato nelle scorse settimane vada avanti convintamente e con celerità».