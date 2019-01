Martedì 15 Gennaio 2019, 17:17

Modifiche ai dispositivi di traffico per lavori al metrò tra Riviera di Chiaia e piazza Municipio.L’Ansaldo Sts, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli, devedare seguito ai lavori concordati con l'Assessorato alle Infrastrutture per per consentire l'attuazione della seconda fase della nuova sistemazione provvisoria del dispositivo di traffico in via Riviera di Chiaia e che prevedono la chiusura temporanea della bretella di collegamento tra piazza della Repubblica e la ex corsia riservata di via Riviera di Chiaia per effettuare la pavimentazione della strada,Pertanto è stato istituito in piazza della Repubblica nei giorni 16 e 17 gennaio 2019 il divieto di transito altezza inizio ex corsia riservata.La Metropolitana di Napoli per conto della Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana S. p. A., sta effettuando in piazza Municipio, i lavori per la sistemazione della superficie del tratto di strada compreso tra le vie Depretis e Cristoforo Colombo.Pertanto è stato istituito dalle ore 22.00 del giorno 16 gennaio 2019 e fino alle ore 6.00 del giorno 17 gennaio 2019, in piazza Municipio, il senso unico di circolazione nel tratto di strada da via Depretis a via Medina (carreggiata antistante il Tar Campania).