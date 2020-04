Il convento dei frati minori di San Pasquale Baylon al Granatello a Portici si mobilita per le famiglie in difficoltà che non lavorano per lo stop alle attività imposto dal decreto

Io resto a casa

«Anche le altre chiese cittadine si sono attivate», dice padre Mario Lauro «stiamo avendo un buon riscontro sia per le offerte e le spese che ci vengono donate, sia per quanto riguarda le famiglie che da giorni vengono da noi a ritirare il tutto. Cerchiamo di fare ciò che possiamo. È una soluzione immediata ma non so fino a quando possa durare e fino a quando possiamo farcela con le nostre forze. Speriamo che questo momento passi presto». . In questi giorni i frati hanno raccoltocon beni di prima necessità donandole a quanti non stanno lavorando e non beneficiano della cassa integrazione perché impiegati a nero, o a nuclei familiari che non riescono ad arrivare a fine mese e hanno, dunque, urgenza immediata di aiuto.«Anche le altre chiese cittadine si sono attivate», dice padre«stiamo avendo un buon riscontro sia per le offerte e le spese che ci vengono donate, sia per quanto riguarda le famiglie che da giorni vengono da noi a ritirare il tutto. Cerchiamo di fare ciò che possiamo. È una soluzione immediata ma non so fino a quando possa durare e fino a quando possiamo farcela con le nostre forze. Speriamo che questo momento passi presto».

