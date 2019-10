Catacombe San Gennaro, i ragazzi della Paranza premiati a Cordova

Venerdì 11 Ottobre 2019, 18:53

I ragazzi della cooperativa La Paranza trionfano in Spagna grazie al modello di gestione delle Catacombe di San Gennaro. Un altro prestigioso riconoscimento per Vincenzo Porzio e per gli altri giovani (ma anche per padre Antonio Loffredo, vera anima della rinascita e della valorizzazione del più importante monumento del Cristianesimo a Napoli) che gestiscono il sito archeologico nel cuore del Rione Sanità che conta oltre 100mila visitatori l’anno. Stavolta i soci hanno ricevuto a Cordova il Premio Sisifo de Honor 2019 per la ricerca, la difesa e/o la disseminazione del patrimonio archeologico. Il Premio Sisifo è stato istituito nel 2016 dal Grupo de Investigación Sísifo nell’ambito del progetto di cultura scientifica “Arqueología Somos Todos”, per sostenere la ricerca archeologica e la divulgazione del patrimonio archeologico condotto da istituzioni e personalità in ambito spagnolo e internazionale. Obiettivo è riconoscere il lavoro nella conservazione e valorizzazione dei resti materiali e immateriali del passato, e incentivare, grazie all’esempio dei candidati e dei premiati, un nuovo rapporto con l’archeologia. Lo scorso 18 settembre si è riunita la giuria della IV edizione del Premio, composto da Desiderio Vaquerizo (docente di Archeologia della UCO), Ana Ruiz (ricercatrice della UCO e coordinatrice di Archeologia Somos Tutti), Pedro Poyato (docente di Storia dell'Arte della UCO), Eduardo Ferrer docente di Archeologia all'Università di Siviglia), Javier Rosón (manager di Casa Árabe) e Ángel Luis Alonso Prieto, in rappresentanza degli Amici di Archeologia di Cordobesa, che hanno sponsorizzato questi premi sin dalla loro creazione, insieme all'Università di Córdoba, la Fondazione spagnola per la scienza e la tecnologia, al ministero dell'Economia e della Competitività di Spagna, la Delegazione per la cultura e il patrimonio storico del Consiglio comunale di Cordova. Il Sisifo Honor Award, sponsorizzato dall'Università di Córdoba, è stato assegnato alla cooperativa sociale La Paranza onlus, in riconoscimento «dell’implementazione esemplare di un progetto archeologico-culturale di marcato carattere sociale in uno dei più difficili quartieri della città di Napoli, trasformando il suo passato in una risorsa per il presente e futuro, soprattutto tra i più giovani».