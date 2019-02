Napoli, il Consiglio metropolitano dice sì: fuori da Idis-Città della Scienza

Giovedì 28 Febbraio 2019, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Città metropolitana di Napoli esce dalla Fondazione Idis Città della Scienza. Lo ha deciso il Consiglio dell'ente metropolitano. La decisione è stata presa a maggioranza con il voto contrario del consigliere David Lebro e l'astensione del Pd.Due le motivazioni che hanno portato a questa decisione: la norma della legge Delrio che ha tolto alle Città metropolitane la competenza in materia di ricerca e la modifica da parte della Regione Campania dello statuto della Fondazione Idis che è stata trasformata in una partecipata con l'obbligo per i soci fondatori di finanziamento. «Oggi - ha detto Lebro - si commette un atto grave adducendo un motivo tecnico che per altri ambiti come i teatri non è stato utilizzato».Da Forza Italia è stato rivolto l'invito al sindaco, Luigi de Magistris, a lavorare per trovare le modalità per poter rientrare quanto prima nella Fondazione. Nello statuto precedente della Fondazione per i soci fondatori era prevista la volontarietà del finanziamento.