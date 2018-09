Napoli, il cavalcavia di via Cinthia chiuso fino al 3 ottobre: «Colpa del Comune»

Venerdì 28 Settembre 2018, 20:04

Il cavalcavia di via Cinthia chiuso giovedì sera per una grossa perdita d’acqua riscontrata nelle condotte primarie dell’Abc non sarà riaperto al traffico prima di mercoledì 3 ottobre. Lo comunica, con una nota, la IX municipalità precisando che «tecnici di Abc sono intervenuti stamattina alle 8.30 e hanno cominciato gli scavi necessari per individuare la perdita idrica. Si è resa necessaria la sostituzione di un grosso condotto di mandata e, nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori verifiche per individuare altre eventuali perdite. I lavori, presumibilmente – si legge nella nota – andranno avanti fino a mercoledì per consentire il rifacimento del manto d'asfalto danneggiato e mettere in pratica tutte le opere di messa in sicurezza».Ma sul viadotto, che resterà chiuso solo nel tratto che da Pianura porta a Fuorigrotta, grava anche il problema delle numerose radici, fuoriuscite dagli alberi piantati sul marciapiede, che hanno creato minacciosi dossi nell’asfalto estremamente pericolosi, soprattutto per i veicoli a due ruote. «Non ci troviamo di fronte a un evento di carattere straordinario, siamo alle prese con mancate programmazioni e mancati controlli da parte degli uffici preposti del Comune di Napoli - denuncia il presidente della IX Municipalità Lorenzo Giannalavigna - Erano mesi che segnalavamo la necessità di interventi radicali sul viadotto attualmente chiuso al traffico, le nostre lettere sono rimaste puntualmente inascoltate».