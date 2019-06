Lunedì 17 Giugno 2019, 15:55

Un locale abbandonato, senza nessun tipo di protezione. Così si presenta l'ex scuola del Circolo Didattico al Fusaro, in Via Virgilio. Un immobile indifeso e vandalizzato, da chi, ha potuto, in tutta tranquillità, entrare all'interno dell'istituto scolastico. Stanze a soqquadro, computer e fogli sparsi in terra, come se tutto ciò fosse lecito. «Uno scenario mortificante - così commenta il sindaco Josi Della Ragione - un pugno nello stomaco: frutto di anni di abbandono istituzionale e di barbarica inciviltà. Ho dato disposizioni agli uffici affinché la struttura venga protetta da nuovi atti criminali. Fa rabbia vedere in che modo è stato lasciato degradare il patrimonio immobiliare del nostro paese. Fa rabbia sapere che c’è chi ne approfitta, devastandolo». L'obiettivo ora è rimettere in sesto la struttura, dandogli nuova vita, con la speranza che un'efficace sistema di sicurezza possa tenere al sicuro l'edificio scolastico.