Il Covid ferma San Catello: niente processione per il Santo Patrono a Castellammare

San Catello non uscirà in processione il 19 gennaio. A causa del covid e del numero ancora alto di contagiati a Castellammare, si ferma l'annuale pellegrinaggio a piedi per il centro antico. Un fermo annunciato dal parroco don Antonino D'Esposito, anche sui social, che però nulla toglie alle celebrazioni eucaristiche ed alla novena che da oggi è cominciata nella Concattedrale, nel rispetto delle restrizioni sanitarie.

«Carissimi- si legge on line-nel rispetto delle attuali norme sanitarie di contenimento dell’attuale pandemia, vivremo una festa di San Catello diversa dal solito, e per questo ancora più intensa e animata dal desiderio di stringerci con fede al Nostro amato Santo. Oltre ai consueti appuntamenti liturgici, quest’anno non sarà possibile la processione; saremo noi ad andare in pellegrinaggio all’altare di San Catello per chiedere la sua speciale intercessione in questo tempo di prova per la Diocesi e per il mondo».

Il 19, alle 10,30, inoltre sarà celebrata la liturgia eucaristica dall'arcivescovo monsignor Francesco Alfano, alla presenza delle autorità civili e religiose.

