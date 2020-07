Il Giardino degli Scalzi apre a Napoli, l'inaugurazione con il ministro Bonetti

Oltre 2.500 metri quadri destinati ai bambini: è il Giardino degli Scalzi, a Napoli, dove è attivo il campo estivo «Movid20 - aperti per ferie». Natura, musica, laboratori creativi, l'orto, gli alberi e una colonia felina sono gli elementi del campo estivo dove 50 bambini possono trascorrere il loro tempo, seguiti dai ragazzi di Assogioca, associazione di volontariato attiva nel terzo settore. «Esperienze come queste ci dicono che c'è una speranza possibile e concreta per tutti noi - ha detto Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, in visita al campo estivo - È rappresentata da questi bambini e anche da questi giovani che mettono a disposizione il loro tempo e passione per educare e accompagnare le nuove generazioni».

L'esperienza del Giardino degli Scalzi, per l'esponente di Italia Viva, «ci dice anche che c'è un Paese che può ripartire e che ha deciso farlo all'interno di uno spazio che diventa luogo educante». La difficoltà di trovare posti adatti ai bambini, «interessa molte città». «Abbiamo scoperto durante la pandemia quanto è importante la progettazione anche dei luoghi, dalle case ai luoghi aperti - ha sottolineato - ecco perché stiamo promuovendo progetti con il mio ministero che si rivolgono a innovazione anche nell'educazione all'aperto».



Nel giardino, i bambini, al loro arrivo, vengono sottoposti a tutti i protocolli di sicurezza previsti per le misure anticontagio: misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza. I ragazzi che li seguono sono tutti muniti di mascherina e guanti. La giornata vede alternarsi ai momenti di gioco, la merenda, biologica e offerta da Coldiretti, e Giornate di educazione alla prevenzione. I bambini ballano, si occupano dell'orto, giocano e partecipano ai laboratori musicali. Il campo sarà aperto fino all'inizio della scuola, come fa sapere, presidente di Assogioca. «Il campo estivo non finirà questo mese, ma continueremofino al24 settembre ei nostri bambini potranno restare qui». «Ilterzo settore si basa molto sul privato e sui benefattori - ha conlcuso - avere questo spazio a disposizione dei bambini è veramente una grande gioia».