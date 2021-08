Il Monte Solaro di Capri premiato da Tripadvisor

Il Monte Solaro di Capri viene premiato da Tripadvisor. Il più importante sito statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi diffuso in tutto il mondo ha conferito il premio “Travellers' Choice Award 2021” al monte che fa quasi da spalliera naturale all’isola azzurra con le sue pareti di roccia dolomitica di tipo calcareo. La motivazione data al premio dagli appassionati del famoso sito che raccoglie i giudizi, in questo caso dei viaggiatori, che Tripadvisor racchiude poi nel premio “Travellers' Choice Award 2021” è quella che “riconosce le attrazioni che offrono continuamente grandi esperienze ai viaggiatori di tutto il mondo. Nell’ultimo anno altre attrazioni vincenti come Monte Solaro hanno ottenuto recensioni e valutazioni positive”. Si sono distinte offrendo ai viaggiatori servizi ed esperienze eccellenti. Grande entusiasmo e soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Anacapri Franco Cerrotta, dai proprietari della Canzone del Cielo definito il tetto di Capri e dai titolari della Seggiovia che ogni giorno trasportano da Anacapri a Monte Solaro centinaia e centinaia di turisti, vacanzieri, personaggi famosi ed amanti del green che scendono ammaliati della bellezza, dalla vista a 360° del monte e dall’eccellenza dei servizi che vengono offerti ad un’altezza di circa 600 metri dal livello del mare.

APPROFONDIMENTI LA MOSTRA Anacapri, a Villa San Michele la mostra: “Axel Munthe e i... LA MOSTRA «La fotografia a Capri, una storia di sguardi» dal 28... IL TURISMO Estate a Capri, è boom di prenotazioni: tutto esaurito fino a...