Napoli, erbacce, rifiuti e inciviltà: che degrado in via Petrarca

Posillipo amara, incolta, quasi una giungla. Una collina tanto prestigiosa quanto abbandonata a se stessa. Qui il decoro non arriva mai, anche se gli anni passano: l'attesa del rilancio della cartolina più celebre della città sta diventando una condizione cronica. Il verde di via Petrarca è una savana. Si fatica anche a camminarci. E questa strada è in ottima compagnia: i tronchi dei pini decapitati o i marciapiedi distrutti da via Manzoni a via Tito Lucrezio Caro vivono lo stesso degrado. La piantumazione, qui, non partirà in tempi brevi. Per le potature, invece, bisognerà aspettare il 15, assicurano dall'assessorato comunale al Verde.



Un tappeto di erbacce, rovine e rifiuti, a questo bisogna poi aggiungere l'inciviltà dei padroni dei cani (non tutti ovviamente) che hanno trasformato il marciapiedi in un tappeto di escrementi rendendolo impraticabile. Le campane del vetro o dell'indifferenziato (distrutte) sono assediate da sporcizia: plastica, cartoni, cartacce, mattoni. Un degrado da fare invidia alle discariche che, purtroppo, deturpano anche le periferie. Le piante agonizzano, rami già crollati o a rischio crollo e tragedie potenziali. Le radici sono attanagliate da cespugli lunghissimi, gialli o verdeggianti. Ma l'abbandono posillipino è anche sociale: l'immondizia è dappertutto, con buste e sacchi lasciati dove capita. E poi c'è un camper bianco, anzi due, parcheggiati da mesi.

Nessuno se ne cura, anche se rubano diversi metri alla carreggiata. Dietro la ringhiera verde, distrutta in più punti, c'è una giungla fittissima, di foglie e rami, che nasconde il panorama. Bisogna immaginarli, il Vesuvio e la cartolina di Partenope, oscurati anche da un frigorifero sfasciato gettato da qualche incivile. E incivile è anche chi continua a rubare un alberello piantato qui «in memoria di Mario Marraudino - si legge su un cartello - Un ragazzo morto prematuramente che in qualità di consigliere circoscrizionale ha fatto molto per il nostro quartiere. Rubarlo come è stato fatto più volte è inumano». I gruppi Facebook di residenti schiumano rabbia per il degrado. E sottolineano passate d'asfalto sul belvedere non esattamente aggraziate.





L'assessore al Verde Vincenzo Santagada assicura che «riprenderanno dal 15 ottobre, secondo la legge nazionale. Quando c'è periodo vegetativo la potatura non avviene. Le operazioni partiranno tra 7 giorni e continueranno fino a fine marzo». Si sa che la coperta del personale, riguardo al green, è ridotta all'osso: «Le potature sono un servizio esternalizzato - prosegue l'assessore - alcune sono già affidate, altri affidi sono in corso. Il Comune conta su 30 giardinieri, un numero ridicolo. Di questi, 6 sono assegnati alla Villa Comunale. Le municipalità hanno la competenza della manutenzione del verde orizzontale, ma coordinata dal Comune. I giardinieri totali delle 10 municipalità sono circa 30 e dotati di scarsi mezzi. A luglio il Comune ha dato 800mila euro alle municipalità da spendere entro il 31 dicembre tra scuole, verde e altre esigenze». Altra via con cui il Comune sta provando a rimediare al degrado del verde riguarda i percettori di reddito: «Contribuiscono alla cura dei giardini e sono già 200 - aggiunge Santagada - Stiamo pensando di allargare il numero a 1000. Abbiamo realizzato 320 interventi sul verde da gennaio, contro i 150 dell'anno scorso. Anche la piantumazione, iniziata a dicembre scorso e sospesa col caldo, partirà nei prossimi 10 giorni. Opereremo una sostituzione specie su specie. Parliamo di migliaia di alberi».



La questione della ripiantumazione a Posillipo è invece più complessa, e dipende dal rifacimento delle strade, nei decenni divorate dalle radici. «Per quanto riguarda Posillipo - conclude l'assessore - la scorsa settimana è partito un tavolo tecnico sulla riqualificazione: saranno presenti la facoltà di Agraria della Federico II, l'Orto botanico, il Corpo forestale, agronomi. Un pool di esperti che ci dirà se cambiare specie o ripiantare i pini. Dovrà esprimersi anche la sovrintendenza. La ripiantumazione dipende dal rifacimento dei sottoservizi e dalla riparazione dei marciapiedi. Sul Virgiliano c'è in essere un progetto di riqualificazione da 1,7 milioni. Il progetto è stato presentato 4 mesi fa, le revisioni sono appena state consegnate al Rup, e le stiamo valutando. Servirà poi comunque il parere vincolante della sovrintendenza. Non penso che entro fine anno partirà la ripiantumazione a Posillipo. Stiamo valutando però, nell'attesa del ripristino dell'area, di portare avanti un'attività di decoro sui ceppi. Potremmo circondarli con dei vasi fioriti: si tratterebbe, naturalmente, di un decoro temporaneo, in attesa della partenza dei lavori».