Il rilancio del turismo dopo il terremoto: giornalisti russi ​a Ischia per un reportage

Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:00

Con la disponibilità dell’assessore regionale al turismo Corrado Matera e l’organizzazione del presidente del Poti, Saverio Presutti, si sta svolgendo a Ischia con il supporto dell’Enit la visita di quattro giorni per un gruppo di giornalisti russi specializzati in reportage turistici e di viaggio.L’evento è direttamente collegato ad una serie di iniziative partite con il TTG di Rimini e il World Travel Market di Londra, e che hanno l’obiettivo di unire tutte le forze ischitane dal neonato P.O.T.I. associazione principalmente formata dalle agenzie di viaggio e tour operator di Ischia, a Federalberghi Ischia, dai commercianti ai termalisti.È presente a Ischia Tatiana Bozhko, Media relations & Advertising dell’Enit di Mosca e i seguenti giornalisti: Anna Anastasiadi di Radio Relax Fm, Igor Tsaler di Ural Airlines, Artur Grand di S7, Valeriia Petukhova di Discovery, Mariia Milerius di OK !, Tatiana Belonozhkina di Italia. Made in Italy. I rappresentanti di S7 e di Ural Airlines scriveranno articoli che verranno inseriti nel giornale di bordo delle due compagnie aeree. I giornalisti prepareranno vari articoli su Ischia e alla Mitt di Mosca saranno premiati i migliori articoli sia in visibilità che di testi.Il piccolo gruppo ha fatto anche tappa a Napoli con una visita guidata della città. Sono stati organizzati quattro giorni dedicati al benessere e alla spa presso il Sorriso Resort dove i giornalisti sono ospitati e dove si è tenuto anche il cocktail di benvenuto alla presenza dell’assessore al turismo del comune di Forio Gianni Matarese, e Paola Monte e Maria Monte del direttivo della Federalberghi Ischia.Nel corso della visita, ai giornalisti verranno riservati percorsi benessere ed enogastronomici, visite al castello Aragonese ed alle strade dello shopping, il giro dell’isola con sosta al borgo marinaro di S.Angelo, al Museo di villa Arbusto, ed allo spettacolo del Presepe Vivente di Campagnano. Quest’attività di promozione è la prima di una lunga serie che il Poti con la collaborazione di tutte le altre associazioni isolane vuole organizzare per il 2018.