Scampia, il riscatto passa per l'ambiente: discariche trasformate in accoglienti spazi verdi

Nella straordinaria Scampia che supera gli stereotipi di Gomorra e produce bellezza, su iniziativa del locale circolo “La gru” di Legambiente, la rete “Pangea”, costituita da associazioni e scuole del territorio, ha adottato un grande spazio abbandonato, antistante lo stadio intitolato ad Antonio Landieri, vittima innocente di criminalità. Dopo anni di lavoro intenso, continuo e volontario, fatto con passione, tra molte difficoltà, e grazie anche al contributo economico del 5X1000 della Chiesa Valdese, sei autentiche discariche sono state trasformate in un giardino accogliente che intende diffondere messaggi di pace e solidarietà nello spirito dell'ecologia integrale dell'enciclica “Laudato si” di Papa Francesco.

Le sei aiuole sono intitolate ai cinque continenti e al mediterraneo; ciascuna aiuola accoglie flora tipica di quel continente ed è affidata ad una associazione gemellata con una scuola superiore del territorio. Alle scuole elementari e medie del quartiere è stato dato il compito di associare a ciascuna aiuola una favola tipica di quel continente. Il Centro Diurno di riabilitazione “Gatta Blu” ha provveduto ad una installazione artistica ispirata ai cinque continenti in ciascuna aiuola e, inoltre, è stato realizzato un magnifico murale di 130 metri che riporta i volti di personaggi della nonviolenza sul muro di cinta dello stadio.

In occasione della festa saranno presentati i tre opuscoli realizzati sulla storia del progetto Pangea, sulle piante del giardino e sul murale. Si tratta di un ulteriore dono che la rete vuole offrire al quartiere e alla città, convinti che da Scampia stia partendo una straordinaria ondata di bellezza. Sabato 28 maggio in Largo Battaglia a Scampia dalle 9:30 alle 12:30 si svolgerà, per celebrare l'evento, “La festa del cerchio dei popoli” in occasione della giornata mondiale del gioco.