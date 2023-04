Angeli e demoni, Giacobbe e l'angelo, la lotta tra il bene e il male. Non è stato semplicemente un compleanno quello dei 50 anni di Ilaria Criscuolo, l'avvocatessa penalista impegnata nei dibattimenti forensi da oltre vent'anni, ma un evento straordinario organizzato sabato sera in una cornice d'eccezione e insolita: la chiesa (sconsacrata) delle Crocelle ai Mannesi a Forcella. Sacro e profano che s'intrecciano dunque, per festeggiare un traguardo importante per la figlia di Alessandro Criscuolo, magistrato amato e stimato, giudice costituzionale e presidente della stessa Corte dal 2014 al 2016 a cui è stato intitolato il Palazzo di Giustizia di Napoli. «Per i miei cinquant'anni, oltre naturalmente a mia figlia Giorgia e al mio compagno Gianni Festa Giordani emozionati quasi più di me, ho voluto al mio fianco le persone con le quali ho condiviso un pezzo di vita - racconta la festeggiata - gli amici di sempre, le figure che in qualche modo mi hanno vista crescere, tutti coloro che sono stati coinvolti nella mia vita personale e professionale come il presidente del Tribunale, il procuratore generale, gli amici di mia figlia, insomma ci sono stati ospiti dai 17 ai 70 anni». Ospiti stupiti e sorpresi dallo spettacolo di luci, dalle coreografie e dagli allestimenti scelti dalla penalista che si è affidata a professionisti del settore come Agostino Di Franco e Stefania De Rosa, capaci di sintetizzare il tema rilanciando il quadro di Delacroix che rappresenta “La lotta tra Giacobbe con l'angelo” così come riportato sull'invito.

«Avevo il desiderio di rivelarmi. Tutti noi abbiamo un'anima un po' bianca, un po' grigia e un po' nera, nessuno lo ammette ma è così. Ho voluto giocare anche un po' con l'invito, mettendo al centro il tema della serata: la lotta tra il bene e il male». Una location fuori dal comune per mettere in scena un piccolo cirque du soleil tutto napoletano con al centro il tema dantesco con ballerini travestiti da angeli e demoni, da Dante, o da Persefone, che hanno danzato sulle musiche dei carmina burana. A fare da cornice alle esibizioni lo spettacolo di un giovane mangiafuoco. I circa 270 invitati hanno sfidato il maltempo per partecipare alla suggestiva celebrazione dei fantastici cinquanta della Criscuolo in abito lungo e trucco vampiresco, un outfit chic ma anche fuori dagli schemi.

Immersi tra luci e addobbi, musica e una location da incanto, tutti si sono lasciati travolgere dal mood della serata. Molti gli invitati che hanno rispettato il dress code ispirandosi all'invito: alcuni hanno indossato corna luminose e collane di peperoncino, abiti bianchi e con piume, ma in tanti sono stati conquistati soprattutto dal desiderio espresso dalla festeggiata, quello cioè di voler celebrare la vita, l'amicizia, i legami forti che durano nel tempo, la famiglia e i progetti futuri. Tra gli invitati legati al mondo forense il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, la penalista Anna Maria Ziccardi, il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli Luigi Riello e, tra i rappresentanti istituzionali, la consigliera comunale Alessandra Clemente.