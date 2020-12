Immacolata, il Covid non ferma i vigili del fuoco di Napoli: fiori alla Madonna di notte per evitare assembramenti

Il rito dei vigili del guoco che depongono i fiori tra le mani della statua della Immacolata posta in cima alla guglia eretta nella metà del Settecento. I vigili del fuoco rendono in pubblico il loro legame con la Madonna incessantemente dal 1840, neanche le bombe sganciate dagli alleati durante il secondo conflitto mondiale intimorirono i pompieri napoletani che proteggono la città di Napoli dagli inizi dell'800. Una storia lunga e piena di date memorabili, alle quali si aggiunge anche questa, perché è la prima volta che la deposizione dei fiori avviene di notte per evitare gli assembramenti dei tanti cittadini devoti a questa manifestazione.

I vigili del fuoco di Napoli hanno reso omaggio alla Madonna Immacoltata alle ore una e trenta di notte per evitare che i cittadini si contagiassero, il loro motto è salvare e lo fanno da oltre duecento anni. In primavera (pandemia permettendo) si assisterà a una sfilata di mezzi storici che utilizzarono i primi pompieri napoletani al servizio e protezione della città dal 1806, da questa notte sono cominciate le manifestazioni che ricorderanno i 215 anni della loro storia.

