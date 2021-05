Incendio nell'area ex Nato di Poggioreale a Napoli, ​l'ira dei residenti: «Servono controlli»

Un nuovo incendio, poco fa, è divampato all’interno degli spazi abbandonati dell’area ex Nato a Poggioreale. Una zona dimenticata da tempo ed al cui interno vivono decine di extracomunitari ai limiti del campo rom di Poggioreale. Spazi aperti e di libero accesso che sono stati trasformati in discarica a cielo aperto dove spesso, vengono incendiati rifiuti di ogni genere e grandezza. A quanto pare però, almeno in questi caso, si tratterebbe di semplici erbacce. I Vigili del Fuoco, allertati dai cittadini e dal presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella, stanno ancora operando per accertare le cause del rogo che grazie al forte vento, si è esteso in poco tempo arrivando ai limiti della carreggiata.

«Dal pomeriggi alla sera - afferma il consigliere della IV Municipalità Carmine Meloro - c’è un grave problema in questa zona. Gli incivili ed i pirati dei rifiuti agiscono liberamente trasformando quest’area verde, in una grande pattumiera. I rifiuti accumulati poi, possono essere avvolti dalle fiamme anche da una semplice cicca di sigaretta. Il pericolo c’è sempre e sopratutto ora con l’arrivo del caldo. Ci vogliono controlli costanti ed un vero piano di azione che tuteli questo quartiere e la gente perbene che ci vive».