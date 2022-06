Incidente choc a Napoli, corso Umberto riapre al traffico in tempi record

Il Comune di Napoli informa che è stata ripristinata la circolazione veicolare su corso Umberto, importante arteria del centro cittadino che collega piazza Garibaldi con piazza Bovio.

È stato ultimato l'intervento che ha permesso la rimozione dell'auto che, la scorsa notte, ha impattato contro l'impalcatura di un palazzo, danneggiando fortemente la struttura. Le operazioni di rimozione dell'auto non sono state semplici, in quanto alcuni tubi si erano conficcati nella vettura.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Napoli: auto a tutta velocità contro il ponteggio,... L'ARRESTO Napoli, rapinano un passante: arrestati un algerino e un tunisino

Per tutta la giornata è stato chiuso al traffico il tratto di corso Umberto compreso tra l'incrocio di via Mezzocannone e piazza Nicola Amore in entrambe le direzioni di marcia, con gli automobilisti costretti a utilizzare percorsi alternativi. Nonostante questa mattina la previsione della chiusura al traffico della strada fosse di 48 ore, la conclusione positiva dell'intervento di rimozione dell'auto ha permesso il regolare ripristino della circolazione già da stasera.