Incoronata Miss Vesuvio 2020: è una giovane pallavolista

E’ una studentessa liceale, pallavolista e aspirante criminologa, la Miss Vesuvio 2020 Elsa Corvo che si è aggiudicata, oltre il titolo, la partecipazione al videoclip del gruppo dei Letti Sfatti che sarà presentato a gennaio al Premio Ciampi a Roma in diretta su RaiRadio2. La ragazza è stata incoronata durante la serata finale della dodicesima edizione del concorso di bellezza che si è svolto al cinema teatro Lendi di Sant’Arpino. Nel rispetto della normativa anti Covid, la serata, presentata dallo speaker di Radio Marte Timo Suarez insieme a Sabrina D’Amore, è stata registrata ed andrà in onda nei prossimi giorni su Tele A. Ad incoronare Elsa, la giuria presieduta dall’attore Rosario Verde e formata da Lorenzo Cammisa, Giovanni Antinolfi e Giuseppe De Rosa della ACD produzioni, Antonio Elalfi della Fashion Brand Solution Agency e da Sabrina Camarda, direttrice del Centro Danza IAD, ballerina e coreografa professionista. Elsa Corvo rappresenterà il concorso di Miss Vesuvio per tutto l’anno 2021, in tv, sui social e in tutti i momenti moda delle tappe del tour e avrà accanto anche Alessia Sorrentino, Martina Boccia e Ilary Monsurrò che si sono qualificate direttamente per la finale del prossimo anno. Durante la serata assegnato anche il titolo di Miss Teatro Totò a Maria Bosco e quello di Miss Social 2020 a Mary Scognamillo.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, banditi assaltano l’hotel: messi in fuga dalle miss... CHE TEMPO CHE FA Miss Italia 2020, Martina Sambucini, ospite da Fabio Fazio. Special... MIND THE GAP Miss Francia, minacce e insulti antisemiti alla reginetta israeliana:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA