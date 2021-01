Ieri l’ennesimo incidente alla Riviera di Chiaia, che poteva costare la vita al malcapitato. Uno scenario già vissuto: Auto che fa inversione ad U e taglia la strada. Talvolta sono gli scooter ad avere la peggio.

«L’incrocio della Riviera di Chiaia - reclama un esercente – che si congiunge con piazza san Pasquale è pericolosissimo. Gli automobilisti sono indisciplinati ed incontrollati, motivo per il quale è a repentaglio la vita di tutti noi». «Assistiamo ad incidenti pericolosissimi – continua l’esercente – e le Istituzioni dovrebbero prendere provvedimenti, non possiamo andare avanti così». Per i residenti «la strada andrebbe controllata dalle Forze dell’ordine che dovrebbero costantemente vigilare ai fini di garantire la sicurezza.

«Ieri – continua l’esercente – abbiamo assistito all’ennesimo incidente, c’è necessità di un controllo costante in quanto la strada è ad alto scorrimento ed il pericolo è costante».

