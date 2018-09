Torna l'incubo ingombranti a Napoli, l'Asìa: non depositate più di 5 pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 11:00

Torna l'incubo ingombranti. Per le strade di Napoli rispuntano le tonnellate di materassi, mobili antichi, pezzi di legno, divani, strutture di letti, vecchie cucine, che hanno invaso la città durante l'estate appena trascorsa. I cosiddetti ingombranti tornano ad accalcarsi sui marciapiedi di Napoli e provincia. Le zone più colpite sono senz'altro le periferie: l'area Nord, la cintura di Scampia a confine con Melito e a Pianura a confine con Quarto. Pesante la situazione anche a Ponticelli e Barra. L'emergenza è talmente democratica che non risparmia neanche i vicoletti del centro storico e dei quartieri della Napoli bene, come Chiaia e Posillipo.A lanciare nuovamente l'allarme è Asìa, la partecipata comunale che si occupa della raccolta di rifiuti, che attraverso un post Facebook indica come smaltire i materiali: «A causa del perdurare della situazione di crisi per la chiusura dei principali impianti in Campania per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, si informa la gentile utenza che il conferimento presso le Isole ecologiche Asìa è limitata ad un massimo giornaliero di 5 pezzi e comunque sino a saturazione delle vasche ivi contenute». Napoli è di nuovo in affanno, come già avvenuto a fine luglio, a causa degli incendi negli impianti di Caivano e San Vitaliano. E pare evidente che non bastano le due nuove piattaforme per lo smaltimento degli ingombranti: una nel puteolano e l'altra al confine tra la provincia di Napoli e la provincia di Avellino.