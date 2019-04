Incurabili, la Farmacia storica trasloca all'Università Vanvitelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vasi antichi della Farmacia degli Incurabili saranno salvati ma non verranno banalmente riposti in contenitori e trasferiti in un deposito in attesa della rinascita della storica farmacia: continueranno a restare in mostra, solo una cinquantina di metri più in là.Dovrebbe essere il museo universitario dell'università Vanvitelli in via Armanni, la strada che collega gli Incurabili ai Decumani, ad accogliere la collezione di albarelli e idrie (i «vasi» decorati) che lasceranno temporaneamente la Farmacia. La decisione è scaturita durante un summit che s'è svolto ieri mattina al quale hanno preso parte la soprintendenza e la Asl, proprietaria degli Incurabili e della Farmacia.