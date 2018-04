Infiltrazioni d'acqua e bagno dei disabili fuori uso nella scuola di Ponticelli

Venerdì 6 Aprile 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 17:09

La mancanza di manutenzione ordinaria riguarda molte scuole in città. Una situazione particolarmente critica si registra all’88° istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” di Ponticelli.Diverse infiltrazioni d’acqua dal soffitto sono riscontrabili nei locali del plesso in via Il Flauto Magico. Perdite presenti anche in alcuni bagni dell'edificio ubicato nel rione Conocal. Da giorni i collaboratori scolastici, infatti, sono costretti a tamponarle con l’utilizzo di bacinelle per evitare allagamenti pericolosi per gli scolari così come per il personale stesso. Più critica la situazione nel plesso di via Madonnelle nel Rione Incis se si considera che il bagno per le persone disabili è fuori uso sempre a causa di una perdita d’acqua dovuta, con ogni probabilità, al danneggiamento dell’impianto idrico che passa sotto la pavimentazione.Tra plafoniere rotte, pareti ammuffite e scrostate e danni al pavimento serve intervenire in tempi molto rapidi per permettere agli ospiti della scuola di usufruire degli spazi in piena sicurezza.La denuncia è di Simone Natullo, Consigliere del Movimento 5 Stelle della VI Municipalità, che ha effettuato un sopralluogo nelle due strutture nella periferia orientale di Napoli. Lo stesso ha provveduto anche a segnalare le circostanze all’Assessorato alla Scuola del Comune di Napoli e gli altri organi competenti. «Questa amministrazione ha letteralmente abbandonato la VI Municipalità: contesto la scelta, secondo me sbagliata, di dividere i fondi in parti uguali dati alle dieci municipalità» dichiara Natullo.Anche il dirigente scolastico della “De Filippo”, Prof Ciro Scognamiglio, specifica di aver fatto tutti i passaggi necessari per evidenziare al Comune, alla VI Municipalità e alla "Napoli Servizi" la necessità di intervenire.La Municipalità, però, non ha risorse. «Non abbiamo l’impresa di manutenzione perché l’appalto che avevamo in essere è scaduto. Nell’ultimo bilancio approvato nel 2017 non erano stati destinati i fondi per la manutenzione delle scuole» afferma Gianluca Maglione, Vicepresidente della VI Municipalità nonché Assessore con delega alla scuola, che aggiunge: «Abbiamo presentato dei progetti di estrema urgenza per alcune scuole. Abbiamo anche rappresentato la situazione all’Assessore Palmieri. Le note che ci pervengono – specifica Maglione - le inoltriamo alla Napoli Servizi che dovrebbe intervenire, disponibilità permettendo, per i minimi interventi di ordinaria manutenzione».Non l’unica mancanza per la scuola di Napoli Est. Le attività extrascolastiche e i laboratori dei progetti che rientrano nel PON si potranno avviare anche grazie al gesto di solidarietà dei consiglieri municipali e degli attivisti del M5S che hanno donato alla scuola delle cuffie da destinare all’aula d’informatica insieme a uno stereo e delle sedie che arriveranno nei prossimi giorni. Non molto tempo fa l'istituto è stato depredato di alcune attrezzature, come i pc collegati alle lim. Destino amaro per una "scuola di frontiera" come viene definita da tanti.