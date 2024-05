Una gara virtuale di canottaggio, ricreata con l’intelligenza artificiale applicata allo sport. È un evento, in programma stamattina, organizzato da Protom, azienda napoletana che si sta espandendo rapidamente sui mercati esteri. A parlare dell’iniziativa sulla web tv del Mattino, per il consueto viaggio nei temi dell’attualità e dell’economia, è Giuseppe Santoro, manager Innovation Lab di Protom, che ha risposto alle domande del capocronista del Mattino Gerardo Ausiello.

Dottor Santoro, in che modo avete creato una gara di canottaggio virtuale?

«Si tratta di un evento organizzato con la collaborazione della federazione italiana canottaggio e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In sostanza abbiamo creato dei vogatori artificiali, che hanno la capacità di ricreare la resistenza al remo in maniera dinamica, proprio come se ci fosse il remo in acqua e quindi in relazione alla velocità della barca, alla forza di voga e così via. In questo modo si ha l’esatta percezione del remo e dei vogatori e le macchine sono configurabili sia per la voga di coppia che per la voga di punta, perché ci siamo avvalsi della consulenza della federazione con il grande Giuseppe Abbagnale. Saremo immersi in un sistema di realtà virtuale capace di fornire in termini di feedback visivo l’esatta visuale che si avrebbe su un’imbarcazione reale».

Alla competizione parteciperanno i ragazzi delle scuole?

«Sarà un vero e proprio multiverso sportivo. Oggetto della sperimentazione sono due istituti scolastici, che hanno avuto negli ultimi 5 mesi le macchine a loro disposizione. Si tratta dell’istituto comprensivo Minniti di Napoli e del liceo Giordano Bruno di Arzano. Non ci sarà agonismo ma saranno premiati tutti i ragazzi. La sede riprodurrà quella del lago di Piediluco o le coste campane di Bagnoli e di Amalfi. Nella gara sono coinvolti una ventina di ragazzi però nella fase di sperimentazione più di 200 studenti hanno utilizzato queste macchine e più di 40 ore sono state utilizzate per vogare».

In quali altri modi possono essere impiegate queste nuove tecnologie?

«Per lo sport l’immersione in ambienti virtuali permetterà di sciare, di giocare a tennis o di praticare sport a livello di realtà virtuale avendo tutte le percezioni tattili e visive della competizione».

Lei è manager Innovation Lab. Che cos’ è questa struttura?

«Innovation Lab è una felice anomalia sviluppata in Protom che attribuisce all’innovazione un ruolo fondamentale. Noi siamo fondamentalmente animatori di idee. È un gruppo che lavora sulle tecnologie più innovative e sull’intelligenza artificiale».

Dell’intelligenza artificiale bisogna avere paura?

«Può sicuramente creare qualche turbativa ma è uno strumento formidabile. Stiamo sviluppando e portando avanti sul mercato un social robot, una sorta di compagno che avrà varie declinazioni dalla didattica all’interazione con gli altri nella maniera più empatica possibile, quindi sarà in grado di capire le sensazioni e l’umore dell'interlocutore, riuscire a restituire sia nel tono della voce che nelle espressioni facciali il feedback della concretezza e, per far questo, noi stiamo lavorando sull'intelligenza artificiale generativa, che sarà capace di parlare e di discutere. Non è possibile fare finta che non sia successo tutto questo. È meglio governare i processi. Più si conoscono e più agevolmente si governano».

Per i giovani che prospettive ci sono in questo settore?

«Ho tanti giovani nel mio gruppo. Ci sono grandissime opportunità qui al Sud e il nostro territorio è denso di intelligenze. Ma avere una buona idea non basta. Bisogna essere capaci da soli o con una start up di creare il consenso per realizzarla. È questo il fattore decisivo. L’anno prossimo svilupperemo un progetto negli Stati Uniti con la produzione di colonnine di ricarica per le auto elettriche in collaborazione con una multinazionale. Lo facciamo già in Europa e lo faremo negli Stati Uniti. Ecco la nostra prossima sfida».