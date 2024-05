La strada da percorrere è ancora lunga, nonostante le aperture che possono essere solo di facciata. È amara la considerazione di Luisa De Gregorio, fino a qualche mese fa presidente del Club Nautico della Vela. Una esperienza durata tre anni.

Poi l’assemblea ed il cambio della guida. Prima donna presidente in un circolo storico come quello di Borgo Marinari fondato nel 1901. «Una donna alla guida di un circolo.

Inizialmente mi sembravano quasi strane tutte quelle interviste, tutto quel risalto mediatico. Di mestiere faccio l’avvocato e non mi era mai capitato nella mia attività professionale di avere tanta attenzione. Nella mia professione il sessismo non esiste o per lo meno non ho mai avuto percezione che uomo e donna potessero essere diversi».

E nei circoli?

«Da presidente del Club Nautico sono stata portata a fare delle riflessioni. Ho capito che spesso le aperture al femminile sono ipocrite, non sono vere. Molti uomini intendono la partecipazione delle donne come compagne di regate, di cene, di vita sociale, ma quando si parla di cose più serie, come anche una regata importante dove formare un equipaggio competitivo, ecco che la donna viene relegata in un ruolo minore».

E le donne?

«A questo gioco si prestano perché magari abbagliate dalle barche, dalle regate, da una vita sociale indiscutibilmente bella e piena di eventi. Però non capiscono che fanno il gioco degli uomini. Intendiamoci io penso che uomini e donne siano diversi, hanno delle caratteristiche e peculiarità diverse. Quando ci si rivolge ad una donna per ruoli operativi lei lavora per le sue peculiarità e la sua determinazione».

Quindi aperture solo di facciata

«Parlo per il mio circolo. Io sono stata giudicata molto severa per il rispetto delle regole che ho imposto, per la determinazione ed il carattere messo nella mia presidenza. Caratteristiche soltanto di una donna. Paradossalmente per quelle posso essere stata scelta tre anni fa, e per le stesse peculiarità, che ho utilizzato appieno non sono stata scelta in questa tornata elettorale. Scelta per essere una donna, bocciata per esserlo stata».

Quanti soci al Club Nautico della Vela?

«Eravamo quaranta all’inizio della mia presidenza. Ne ho lasciati settanta».

E quante donne?

«Il 50%».

E nonostante questo la sua presidenza non è stata apprezzata?

«Le ripeto, spesso come le donne vengono trattate dipende dalle donne stesse e allora tutte le aperture possibili diventano false aperture, ipocrisie. Ed allora?».

Ed allora?

«Sono più coerenti quanti non accettano le donne nei loro circoli».

Perché?

«Perché almeno hanno una linea, sono coerenti, non c’è ipocrisia di comportamenti come avviene in altre realtà. Meglio essere chiari sin da subito che falsi aperti, meglio avere il coraggio di avere esprimere le proprie idee che non fingere aperture che di fatto non ci sono».

È un problema culturale?

«È sicuramente un problema culturale e le ripeto ci vorrà ancora tanto tempo. Perché sono steccati, quelli all’interno dei circoli che devono essere superati. Attualmente vedo tanta ipocrisia. Io ho voluto un circolo in cui il rispetto delle regole fosse al primo posto. Sono molto addolorata per questa cosa. Ho fatto quello che ritenevo giusto fare ed evidentemente la mia presidenza non è stata gradita nonostante i risultati raggiunti siano sotto gli occhi di tutti».

Come vede il futuro?

«È ancora una strada molto lunga da percorrere. Ripeto come mi fosse parso strano all’inizio che una donna presidente suscitasse tanta attenzione mediatica. Con il tempo mi ero quasi abituata ma culturalmente forse è una cosa alla quale non si è abituati».

Il presidente del Tennis Club Villari diceva in una precedente intervista che solo porre il problema delle donne ed aprire un dibattito significa arretratezza culturale perché il tema della disparità non dovrebbe proprio esistere.

«È un problema culturale, ribadisco. Non trova giustificazione. Nell’avvocatura non l’ho mai percepito, nei circoli sì».