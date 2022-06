Napoli, intesa tra Coni e Comune: il via alle consulenze gratuite in ambito sportivo

Da lunedì 20 giugno sarà attivo il servizio di consulenza previsto dal protocollo d'intesa «Comune Napoli-Coni Campania» sottoscritto lo scorso 24 maggio. Tutti i cittadini che praticano sport, a livello amatoriale o agonistico, tesserati e non, potranno telefonare al numero di telefono 081/5604265, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, per fissare un appuntamento ed incontrare gratuitamente un consulente nell'ambito dei seguenti settori:

• Servizio Impianti Sportivi

• Consulenza Fiscale e Tributaria in ambito sportivo (es.: agevolazioni per costituzione di società sportive, statuti di società sportive, guida a come iscriversi al registro Coni, come accedere al 5x1000)

• Consulenza per la partecipazione a bandi sportivi regionali, nazionali ed europei

• Sostegno Psicologico in ambito sportivo

• Consulenza su problematiche medico sportive.