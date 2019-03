«Ridateci il campo, io prete di strada tradito dal Comune di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Marzo 2019, 07:00

«Chiedo aiuto al sindaco Luigi de Magistris. Se il Comune ci sottrarrà questi spazi per i ragazzi del territorio, sarà come facilitare la strada ai clan per reclutare manovalanza giovanile e verrà meno il ruolo dello Stato». Padre Carmine Amore è il parroco di Santa Caterina a Formiello e coordinatore del I Decanato, «che comprende le parrocchie che vanno dal centro storico di Napoli fino a Procida», spiega. Da otto anni si prende cura di circa 300 minori della zona che gravita intorno a Porta Capuana, San Giovanni a Carbonara e via Tribunali. Minori dai 7 ai 17 anni, che fino a un anno fa usufruivano dell'unica struttura all'aperto del quartiere, un campetto sportivo adiacente all'edificio di culto, donato alla parrocchia in comodato d'uso dal Comune. «Ma ora vogliono togliercelo per far posto a un orto cittadino», confida padre Carmine, costretto a tenere in chiesa 300 bambini in spazi angusti.