Tensione all'imbarcadero di Ischia: «I miei figli disabili esclusi dall'aliscafo per Napoli»

Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

ISCHIA - Momenti di tensione, ieri sera, all'imbarcadero del pontile di Forio, poco prima della partenza dell'ultimo aliscafo Alilauro per Napoli delle ore 19.10. A due disabili gravi in carrozzina, sarebbe stato impedito di salire sul mezzo veloce solo perché è questa l'accusa dei familiari non erano in grado di esibire il biglietto smarrito e che, comunque, poteva essere riacquistato a bordo. La vicenda, che presenta alcuni particolari un po' oscuri, è stata raccontata dalla protagonista, la signora Tiziana, di origine napoletana che, con la figlia, la madre Luisa e i due giovani fratelli costretti sulla sedia a rotelle per una pesante patologia psicomotoria, si è poi rivolta alla polizia municipale. «Noi abbiamo aspettato che salissero tutti gli altri passeggeri, come in genere siamo abituati a fare, prima di poterci imbarcare spiega la donna e, quando al marinaio abbiamo detto che non avevamo il biglietto perché lo avevamo perduto, ci è stato detto che dovevamo andare di nuovo in biglietteria. Sono tornata indietro ma l'ufficio, a quel punto ormai aveva già chiuso. Sono corsa di nuovo al pontile: ho anche spiegato all'addetto della scaletta che però non avevo più soldi e che, in ogni caso a Napoli mi stavano aspettando gli altri fratelli che avrebbero poi saldato il debito, una volta arrivati a destinazione al molo Beverello». Ma il marinaio è stato inamovibile: evidentemente non ha creduto alle parole della malcapitata villeggiante. «Quando ho sentito l'ordine di staccare la scala continua il racconto della signora Tiziana ho cominciato a urlare, perché non sapevo più come fare. Stavamo rientrando in città, perché era l'ultimo giorno di vacanza, e non era possibile trasferirci al porto di Ischia per provare a prendere l'ultimo traghetto: troppo difficoltoso spostarsi nelle condizioni in cui ci troviamo». C'è stata una formale denuncia ai vigili urbani di Forio.