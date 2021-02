Ischia, frane e mareggiate hanno cancellato i Maronti

Le frane hanno seppellito anche la parte più selvaggia e fragile del lido dei Maronti. Seducente e pericolosa, in perenne sbriciolamento, la falesia tra Cavascura e Fumarole, luoghi del mito balneare e termale nell'isola d'Ischia, ha collassato. Progressivamente, dopo un grosso schianto a metà dicembre, ha continuato a perdere appiglio. Fino a ieri. Le mareggiate, intanto, nel corso dell'inverno hanno ingoiato la striscia di arenile ai suoi piedi. Era una zona ricca di sgrottamenti, da un bel po' interdetta al passaggio dei bagnanti, ma comunque molto frequentata, perché è impossibile arginare la sete di bellezza, durante l'estate, con barriere comunque aggirabili e semplici cartelli multilingue di «rischio».

Lo scenario ora è devastante. Tre alberghi costruiti a ridosso del litorale sono schiaffeggiati dalle onde. Uno di essi, lo storico hotel Vittorio, che ha subìto danni al muraglione di protezione, è di fatto isolato; e la sua dependance realizzata sulla sommità dello spuntone tufaceo è ormai irraggiungibile. L'adiacente stradina di collegamento con il borgo di Sant'Angelo è off limits.

Le immagini scattate con il drone sono eloquenti. Il sindaco del Comune di Barano, Dionigi Gaudioso, ha firmato una ordinanza di divieto di transito del percorso carrabile e pedonale che sovrasta l'area a ovest della baia, «per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di cedimento del costone». Gaudioso lo ha spiegato con il provvedimento inviato a dodici aziende ricettive che si trovano nei paraggi. La stradina si chiama via Fondolillo ed è amata da migliaia di escursionisti d'Oltralpe. C'è una lesione, una ferita sul tracciato con la quale non si scherza.

Il blocco mette in ginocchio anche l'operatività del ristorante «Da Nicola alle Fumarole», la meta più gettonata dai vip. Tra questi, il presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis. Il dramma, in vista dell'auspicato decollo della stagione turistica, è amplificato da interrogativi e polemiche. Da una parte si evocano gli incubi del passato, a cominciare dallo smottamento del 1978 che seppellì cinque habitué tedeschi che prendevano il sole allo stabilimento «Alga marina», struttura che fu inghiottita con un boato e poi smantellata. Dall'altra, ritorna in gioco la querelle per il mancato completamento del progetto di protezione, con l'imbrigliamento delle rocce pericolanti, che doveva essere realizzato sono trascorsi quasi venti anni in contemporanea con il faraonico piano di ripascimento dei Maronti. Opera essenziale, questa, che ha garantito per oltre un decennio l'uso di ampi spazi utili per piazzare gli ombrelloni. Poi, poco alla volta, il mare con le feroci correnti demolitrici nonostante il posizionamento di scogliere semi sommerse a duecento metri dalla battigia - ha ripreso il suo lavoro di erosione. L'avvisaglia c'era stata nell'ottobre scorso, con un cedimento indotto dalle forti piogge. Rapidamente il ponente, il libeccio, e la natura lasciata al proprio destino hanno confezionato un nuovo allarme idrogeologico che impone risposte ai massimi livelli istituzionali.

Per l'importante polo economico dell'isola verde si prospettano pesanti contraccolpi. «Ci troviamo di fronte a una calamità, siamo isolati completamente», ricorda Barnard Mattera, titolare con la famiglia dell'hotel Vittorio. «La frustrazione che provo è fortissima aggiunge visto che sono trent'anni che chiedo attenzione per una realtà in bilico, in tutti i sensi. Ma, nonostante mi sia rivolto a tutte le autorità, l'ascolto è stato nullo. Questo è un paradiso che va tutelato».

Che fare? «L'evento dei Maronti, in quanto regola e non eccezione, è la conseguenza di processi naturali che sono tuttora attivi», spiega il geologo Romeo Toccaceli, referente tecnico-scientifico per l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi della Campania. «Sono necessari urgenti interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio. Ma occorrono approfondite valutazioni, una conoscenza geologica e litotecnica. Vanno individuate con precisione, in termini di costi-benefici, le reali possibilità di recupero, anche considerando gli investimenti imprenditoriali distribuiti lungo il litorale».

