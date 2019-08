Ischia, un weekend da record: 75mila tra arrivi e partenze

Lunedì 12 Agosto 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 15:49

Sono oltre 75 mila i passeggeri in arrivo e partenza registrati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia - per tutti i porti dell’isola - durante lo scorso weekend (venerdì 9 – domenica 11 agosto). I dati segnalano un aumento rilevante pari a 14 mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+ 20%). I dati degli autoveicoli segnano un lieve aumento rispetto allo scorso weekend con 3500 veicoli in arrivo e 2300 in partenza.Nello specifico, per quanto attiene il porto di Ischia i numeri sono stati i seguenti: oltre 48 mila passeggeri (27 mila in arrivo e 21 mila in partenza) e 3700 automezzi (2300 in arrivo e 1400 in partenza). Particolarmente significativi i dati di domenica 11 agosto, con un traffico passeggeri che ha raddoppiato i dati del 2018. I dati in parziali del mese di agosto segnano – al momento - un aumento di passeggeri pari al 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre i dati dei veicoli rimango pressoché equivalenti a quelli dello scorso anno.