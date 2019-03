Ischia, il Pio Monte rinasce come resort

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:30

Sorgerà a Casamicciola, con il contributo milionario di una grossa holding tedesca dell'automobile, il più mastodontico complesso turistico e residenziale mai realizzato sull'isola d'Ischia. Nonostante le preannunciate polemiche ed opposizioni, il Comune ha siglato l'accordo epocale che porterà alla realizzazione di una struttura di lusso il costo della quale, fra strutture principali e servizi annessi, secondo alcune stime assai parziali si aggira sui 60 milioni di euro portando alla completa ristrutturazione del monumentale Pio Monte della Misericordia, e farne un centro termale ed alberghiero d'eccellenza, in posizione assolutamente strategica: sul lungomare di Casamicciola, a poche decine di metri di distanza dal porto turistico. L'accordo di quelli che lasciano il segno, destinato ad incidere fortemente sull'economia dell'isola e specialmente di quella Casamicciola ancora prostrata dai danni causati dal terremoto del 21 agosto 2017, è stato siglato nella giornata di ieri fra i rappresentanti del Pio Monte e del Comune. Attorno a un tavolo c'erano da una parte il sovrintendente dell'ente morale, barone Alessandro Pasca di Magliano, gli architetti Massimo Pica Ciavarra e Massimo Naviglio e dall'altra il sindaco Giovan Battista Castagna ed il suo staff. Visionato anche il progetto predisposto dal Pio Monte per il restauro del complesso monumentale a valle, da destinare a struttura termale, nell'ambito del quale è conservata la destinazione dell'area attualmente utilizzata come parco giochi. Previsti anche parcheggi interrati, una piscina e la creazione di camere d'albergo e suite. Entro fine aprile il Pio Monte integrerà il progetto alla Soprintendenza con i rilievi di dettaglio e le opere strutturali. Spetterà poi al Comune il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso a costruire. L'ente si è impegnato a svolgere in tempi brevi gli adempimenti necessari al fine di pervenire al rilascio dei titoli entro giugno.