Istituto Martuscelli nel degrado, in campo la Fondazione dell'Ordine dei farmacisti

La Fondazione dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli ha raccolto l’appello dell’Istituto Martuscelli, oggi ente morale, fondato a Napoli nel 1873 per assistere gli ipovedenti e in grave difficoltà (nella condizione in cui versa sono sospese tutte le attività culturali programmate ogni estate).

«Il nostro intervento - dichiarano Vincenzo Santagada e Raffaele Marzano, presidente e vice presidente della Fondazione - rappresenta un impegno civile per cercare di ridare agli spazi del giardino dell’istituto le condizioni idonee per riprogrammare le attività sociali e culturali in quella convergenza dei valori condivisi e nel rispetto dei ruoli essenziali della memoria e dell’impegno civile e sociale. Un giardino per ipovedenti, o per chi ha problemi di vista, è un giardino che fa appello a tutti i sensi senza sopraffarli. In effetti, le piante da giardino per gli ipovedenti includono quelle che possono essere toccate, annusate, assaggiate o persino ascoltate. In questa ottica l’impegno della Fondazione si sposa perfettamente con i valori professionali, con la sostenibilità ambientale e con il supporto alle categorie deboli» concludono Santagada (che è anche assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli) e Marzano.