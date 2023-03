Italia-Inghilterra a Napoli, installazioni speciali in città per celebrare il match

Ancora una novità nella Napoli già pronta a festeggiare lo scudetto: il 22 marzo alle 15, nella città che si sta colorando di azzurro saranno svelate alcune installazioni in alcuni luoghi pulsanti della città per celebrare la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra, sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L’evento, organizzato dalla FIGC e che vedrà anche l’esordio di una nuova maglietta firmata Adidas per gli Azzurri, verrà celebrato dall’apertura di un campo da calcetto temporaneo in piazza Dante e dalla inaugurazione della creazione ancora segreta - e sulla quale vengono fatte dai più speculazioni su cosa possa rappresentare o essere - in via de Deo, la strada ai Quartieri Spagnoli che porta verso il murale dedicato a Diego Armando Maradona.

Il campo da calcetto, artwork realizzato dal gruppo Ortica Noodles di Milano in un lavoro non stop che è iniziato nei giorni scorsi, vedrà disputare delle amichevoli tra diverse scuole di calcio.

L’evento si inserisce all’interno di un’atmosfera trepidante che vede tantissime strade e vicoli già colorati d’azzurro, basta passeggiare per le vie del centro per rendersene conto, in attesa della prossima festa per Napoli: la vittoria, sempre più vicina e sentita, dello scudetto.

L’appuntamento quindi è al 22 per scoprire quali creazioni sono state installate in città e al 24 nello stadio intitolato al santo patrono laico della città, il Diego Armando Maradona, dove Napoli è chiamata a ospitare la partita della nazionale dell’Italia contro l'Inghilterra.