Nella stagione d’oro del turismo, che dura stabilmente dalla fine dell’emergenza Covid, la maniera di visitare Napoli sta evolvendo: l’offerta si sta allargando e cambia, di conseguenza, il target di persone che scelgono la vacanza all’ombra del Vesuvio. In questo contesto, anche sulla delocalizzazione dei flussi sul territorio - che sarà essenziale per decongestionare Decumani, Quartieri Spagnoli e le altre aree del boom - si stanno facendo passi avanti, ma il percorso non è concluso. A testimoniare, in pieno, il ragionamento appena fatto, c’è la nuova guida turistica rivolta ai giovani: la J’Adore Napoli New City Map, presentata ieri a San Pasquale da Nss, che vanta 300mila follower su Instagram e 200mila su TikTok: un’azienda influencer del turismo. La mappa, freschissima, si rivolge a visitatori giovani: è una cartina del divertimento che segnala spazi di qualità di livello internazionale. Scopriamo quali sono i posti della Partenope insolita.

APPROFONDIMENTI Napoli, boom di turisti: «Ma da Banksy al dinosauro le mete meno valorizzate» Capodimonte, abbonamento annuale e sconti: la nuova formula per sostenere il museo

Le mete

Napoli come Lisbona, Berlino e Londra, per citare alcune delle mete europee predilette dal turismo dell’entertainment e degli under 40. Sono 40 le location insolite, i luoghi adatti a un target che sceglie di visitare una città dall’ampia offerta culturale, gastronomica e, allo stesso tempo, notturna. Spicca, tra gli altri, il meraviglioso Scugnizzo Liberato tra Salvator Rosa e i Ventaglieri, un posto magico - gestito dal basso - con eventi e spettacoli teatrali. Oltre alla stessa piazzetta San Pasquale (dove Nss gestisce l’edicola, come vedremo più avanti), nella lista figurano l’Ipogeo dei Cristallini, Galleria Fonti, le scale di Montesanto, l’Antiquario (il bar top di via Vannella Gaetani), l’Archivio Storico, via Pontecarrese a Montecalvario, il Museo Madre di via Settembrini, la Masardona (culla originale della pizza fritta partenopea), il grande ristorante Mimì alla Ferrovia, Concettina ai Tre Santi e la Vesuvious Soul Record’s di vico Santa Maria dell’Aiuto. Tutti luoghi incantevoli, tanti dei quali noti - per ora - solo ai napoletani. Non sveliamo qui tutta la guida, che presenta anche altri locali, costa 7 euro e che sulla mappa riporta anche un posto già famosissimo: l’ormai leggendario murale di Maradona nel tempio sacro di D10s in via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli. Come riportiamo su queste pagine da sempre, attraverso reportage che raccontano la città, sono ancora decine i posti incredibili ma sconosciuti. Casale di Posillipo, Paradisiello, Moiariello, per citarne alcuni. La Napoli cool non finisce mai.

L’evento

C’erano circa 500 persone, ieri, all’evento di San Pasquale. Tra loro, è passato per un selfie anche Stefano De Martino, subito assediato dai fan, per la stragrande maggioranza giovani under 30. È un’operazione vintage, un po’ controtempo, quella realizzata dai ragazzi di Nss a Chiaia. A dicembre scorso, hanno rilevato l’edicola in difficoltà al centro della piazza. Continuano a vendere giornali cartacei, e lo fanno con lo spirito dei giovani del mondo contemporaneo. «La nostra azienda è nata tra tre amici, tutti napoletani, a Milano - racconta Francesco Abazia, head of content di Nss (Naples Street Style) - alle origini raccontavamo la città attraverso le foto. Abbiamo recuperato questa edicola a San Pasquale e ne abbiamo fatto uno spazio comune. La guida turistica che presentiamo oggi è importante per tracciare nuovi itinerari, ma abbiamo chiesto ai nostri follower di segnalarci anche posti alternativi per la guida dell’anno prossimo: intendiamo mostrare che Napoli offre una varietà di spazi internazionali. Graficamente, la nostra guida, che vanta illustrazioni di Giotto Calendoli, fondatore di “Handle with freedom”, può funzionare anche da poster, o da mappa dell’epoca dei nostri genitori. Abbiamo deciso di riaprire i nostri uffici a Napoli, dalle parti di Salvator Rosa: questo è un periodo d’oro della città e siamo orgogliosi di essere partiti prima degli altri nella riscoperta di Partenope». «La presentazione di questa guida turistica è un evento che ho sostenuto e avallato – spiega l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato – Scoprire dei luoghi ancora assenti dagli itinerari più classici, che siano adatti ai giovani, serve a fare un passo decisivo in direzione della delocalizzazione. Ed è essenziale per mettere Napoli al livello delle altre grandi capitali europee: ruolo che le spetta già, di fatto, per i numeri dei flussi».