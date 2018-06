Jamboree, la carica delle bici elettriche nei Campi Flegrei

Lunedì 11 Giugno 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 19:19

Bad Bike ha organizzato il secondo raduno Jamboree, riservato esclusivamente ai possessori delle biciclette elettriche a pedalata assistita prodotte dalla giovane azienda italiana, presente sul mercato dal 2010. Circa 40 appassionati si sono incontrati per vivere insieme una giornata all’insegna di sport, turismo, sostenibilità, buon cibo e delle bellezze naturalistiche del territorio.Il programma ha previsto il raduno alle 9 presso la sede Bad Bike ad Agnano. Da lì, la carovana si è mossa verso il lungomare di Pozzuoli, quindi passaggio all’Anfiteatro Flavio. La passeggiata in bicicletta è proseguita in via Campi Flegrei e costeggiando il Lago D’Averno, prima del pranzo in un agriturismo di Bacoli. Il raduno, di 25 km, è durato circa 7 ore.Per Bad Bike un successo organizzativo senza precedenti: l’azienda fondata e diretta da Maurizio Papa ha permesso a tutti i possessori di biciclette elettriche prodotte da Bad Bike di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi, provando così il mezzo di trasporto su strade sterrate, asfalto e sabbia. Una festa per appassionati di tutte le età. «Siamo soddisfatti, il lavoro dietro le quinte è stato importante ma la partecipazione di tutti ci spinge a fare sempre meglio», dice Maurizio Papa. «Tra qualche settimana penseremo già alla terza edizione, magari con qualche novità per rendere l’evento sempre più accattivante».