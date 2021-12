JobDayDemi, l'iniziativa sul recruiting della Federico II

La formazione e la selezione dei giovani della Federico II rappresenta una delle priorità principali promossa dal Dipartimento di economia, management, istituzioni nell’ambito delle iniziative collegate al JobDayDEMI, in collaborazione con Kpmg-Bdo-Protiviti.

È il secondo appuntamento di recruiting dopo il recente il successo del JobDay Special con «Accenture», una delle più importanti multinazionali operanti nel settore della consulenza strategica e direzionale, che ha realizzato oltre 70 colloqui tra neolaureati e laureandi in discipline aziendali. Nel corso della giornata cinque recruiter della multinazionale, responsabili di risorse umane, hanno avuto modo di valutare attraverso colloqui individuali i giovani iscritti alla piattaforma. Un'occasione veramente unica dunque e di particolare interesse, con opportunità significative di inserimento per i nostri giovani laureati triennali e laureandi magistrali in economia aziendale e innovation and international management. Queste iniziative precedono l’appuntamento annuale in presenza che si tiene nel mese maggio dove sono coinvolte oltre 50 primarie aziende nazionali e internazionali.

«Si tratta di speciali operazioni di placement in co-branding poste in essere dal Dipartimento DEMI di Federico II, che risultano particolarmente gradite dagli studenti e dalle aziende promotrici - sottolinea il professor Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle imprese, promotore e coordinatore delle iniziative del JobDayDEMI - che riescono a generare molto velocemente opportunità di inserimento nel mondo del lavoro di alto livello. Questi eventi, organizzati dal nostro dipartimento con continuità durante l’anno, con la collaborazione preziosa della componente studentesca, riescono a generare flussi stabili di occupabilità di elevato pregio per gli studenti dei corsi di laurea di area aziendale del nostro ateneo, contribuendo in modo concreto a fronteggiare e a frenare l'emorragia dei giovani talenti napoletani».

L'evento si terrà giovedì 16 dicembre alle 14.30 sulla piattaforma Microsoft Teams.