G20 a Napoli, John Kerry a cena da Mimì alla Ferrovia: il magico incontro con la cucina tipica napoletana

L'inviato speciale del presidente americano Joe Biden per clima, a Napoli per il G20 sull'ambiente, ha fatto la conoscenza della cucina partenopea. Una serata speciale per John Kerry, già segretario di stato durante la presidena Obama. È stato ospite del ristorante Mimì alla Ferrovia, dove è stato accolto dai cugini Michele e Michele Giugliano e dallo chef Salvatore Giuliano. E alla fine una foto, che sarà in primo piano nella galleria dei clienti vip dello storico locale.