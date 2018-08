Muniti di kit per raccolta escrementi cani, lasciano sacchetti con le feci per terra

Venerdì 31 Agosto 2018, 18:08

TORRE DEL GRECO - Ancora gesti di inciviltà in una città da mesi martoriata dall'emergenza rifiuti. Questa volta, però, la realtà supera la fantasia: sacchetti con i bisogni de cani lasciati sul marciapiede. Sì, proprio quelli che fanno parte dei kit portatili per raccogliere le deiezioni degli animali domestici e non sporcare le strade, lasciando feci ovunque.La strada che, secondo la denuncia di una cittadina, sarebbe da giorni invasa da sacchetti contenenti feci di cani è via Marconi: l'arteria che collega il centro storico con la parte alta della città. Una strada piena di negozi e molto popolata, soprattutto da chi porta fuori i propri animali per la passeggiata. Tuttavia, è un paradosso che ci si munisca di kit per il recupero delle deiezioni, se poi non solo si imbrattano i marciapiedi con le feci, ma anche con le bustine di plastica blu.«Da giorni questa strada è piena di queste bustine - dice Glenda Colace - ed io non riesco a capire chi siano questi geni che, invece di tenere la bustina fino al prossimo contenitore, la gettano a terra. Non ho più parole in questa città... ».