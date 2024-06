Kpmg investe su Napoli: in due anni 400 posti di lavoro

Kpmg, network globale di servizi professionali, investe a Napoli e in Campania. Sarà operativo dal primo ottobre il “Kpmg Open Platform”, innovativo hub di soluzioni per le imprese e la pubblica amministrazione. La nuova struttura aprirà la sua sede presso il Centro Direzionale e occuperà 3 mila metri quadri di superficie. Il suo focus sarà lo sviluppo di una serie di soluzioni ad alto contenuto tecnologico incentrate su Cyber security, Program Management e Managed services.

«La nuova piattaforma nasce in risposta ad una fase di forte trasformazione della domanda di servizi professionali per le imprese, ‒ ha dichiarato Mario Corti, senior partner e presidente di Kpmg ‒ con la diffusione sempre più rapida e pervasiva di tecnologie digitali che stanno ridefinendo il modello di servizio verso soluzioni “end to end”.

In questa fase di grande cambiamento è importante supportare imprese e Pubblica Amministrazione soprattutto nella fase di execution».

«Abbiamo seguito con grande attenzione questo approdo di Kpmg a Napoli, ‒ ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ‒ perché ci siamo confrontanti continuamenti con la società. Il programma rientra anche nel progetto di crescita di Napoli che con i suoi asset ha anche questo della consulenza strategica. Per noi è molto importante e abbiamo scelto il Centro Direzionale come sede della loro struttura e stiamo lavorando per garantire le migliori condizioni logistiche, è un momento di rilancio anche per il Centro Direzionale».

«La Regione ha facilitato questa operazione, ‒ ha concluso Ettore Cinque, assessore al bilancio della Regione Campania ‒ negli anni abbiamo lavorato molto bene con Kpmg e in qualche modo si è creata una fertilizzazione incrociata tra la regione e Kpmg. La scelta che oggi la società fa di impiantare un hub nella città di Napoli e avere 400 persone è sicuramente grazie anche al fatto che la regione ha puntato sulla innovazione, sui servizi di qualità, sulle competenze».

Con questo progetto Kpmg consolida la sua presenza in città, dove è già operativa con circa 150 professionisti. La scelta di Napoli mira a valorizzare relazioni già esistenti. In questo contesto si inserisce anche il progetto della “Core Academy” sviluppato dalla società con l’Università Federico II, che ogni anno punta a formare 40 giovani laureati nelle aree più innovative del settore pubblico.