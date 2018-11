Napoli, l'insetto che uccide i pini: Posillipo perde i suoi alberi, ne resteranno solo sette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Un centinaio di alberi da eliminare nella zona del parco Virgiliano, che si aggiungono a quelli abbattuti o che faranno la stessa sorte tra via Lucrezio, via Boccaccio e viale Virgilio. La Cocciniglia Tartaruga, parassita del Nord America arrivato a Napoli su chissà quale pianta malata, sta trasformando Posillipo in un paesaggio lunare: i pini che caratterizzavano il quartiere sono destinati a scomparire. E, mentre le verifiche proseguono, un altro focolaio è stato individuato a San Giovanni a Teduccio.