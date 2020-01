A Napoli il museo della stampa più piccolo del mondo

Entrare nella bottega di Carmine Cervone a via dell'Anticaglia, nel cuore del centro storico della città, è fare un balzo indietro nel tempo. Da ormai diversi anni l'artigiano partenopeo sta combattendo una battaglia per tenere in vita l'antica arte della stampa, ormai quasi totalmente appannaggio dei modernissimi sistemi informatici che, da un lato, "velocizzano" e semplificano il lavoro ma che, dall'altro lato, hanno fatto scomparire quasi del tutto la magia di sfogliare un libro stampato secondo gli antichi sistemi. Cervone è uno degli ultimissimi artigiani a usare il sistema di stampa a caratteri mobili inventato nel 1450 e ha scelto di farlo nel cuore della sua città, una città che, lo ha confessato tra una stampa e l'altra, non lascerebbe nemmeno per tutto l'oro del mondo.



«Sono sempre stato appassionato di questo lavoro - ha spiegato Carmine Cervone - un lavoro che ho nel sangue dal momento che mio padre e mio nonno hanno sempre svolto questa professione. Lavoro con macchine che in altre tipografie non si sa come buttare via dati gli altri costi. A queste apparecchiature, che hanno fatto la storia della stampa, ho dato nuova vita, tenendole pienamente operative e utilizzandole per produzioni di alta qualità che niente hanno a che vedere con i libri moderni. In passato ho avuto più volte la possibilità di lasciare Napoli e andare a lavorare altrove ma ho sempre rifiutato. Credo che il rilancio di questa città debba passare anche per gli sforzi dei piccoli artigiani che si danno da fare ogni giorno per tenere in vita il centro storico».

Da oltre quarant'anni la stampa con i caratteri di piombo, fusi di volta in volta per la "creazione" delle pagine, è pressochè scomparsa. Anche le tipografie dei grandi quotidiani sono passati, per ragioni pratiche e normative - l'antico sistema di stampa è ritenuto inquinante e, pertanto, è ufficialmente fuorilegge - alla stampa digitale. Carmine Cervone, invece, non solo ha voluto tenere in vita un'arte che ha ancora molto da dire, ma ha voluto lanciare una simpatica provocazione.

Accanto alla bottega di via dell'Anticaglia, infatti, Cervone ha dato vita al più museo della stampa più piccolo del mondo. In un mini-locale di circa 2mq sono esposti in bell'ordine decine di libri stampati con gli antichi caratteri mobili, inchiostri speciali, pennelli e fin anche un'antica macchina da stampa risalente ai primi del '900. Un mini-museo che attira la curiosità delle numerose carovane di turisti che passano ogni giorno ad ammirare gli archi dell'antico anfiteatro romano inglobato nelle abitazioni di epoca moderna e dove, secondo la tradizione, si è esibito l'imperatore Nerone.

«Non amo il concetto di museo inteso come luogo dove ospitare oggetti senza vita - spiega - ma intendo il museo come luogo dove gli oggetti sono vivi e, ancora oggi, possono dimostrare ai visitatori quello che hanno dato e, soprattutto, quello che possono ancora dare. Ogni giorno decine di persone si fermano per chiedere informazioni su questo piccolo spazio e sugli antichi sistemi di stampa. Sintomo evidente che la gente, nonostante la nostra società sia sempre più consumistica, vuole ancora sentire sotto le dita la superficie di un foglio di carta di alta qualità stampato in rilievo come si faceva tanti anni fa».

Tanti gli artisti italiani e stranieri che negli anni si sono rivolti a Cervone e alla sua arte per la stampa dei loro volumi. Libri stampati e rilegati con metodi e macchinari antichi e che sono sempre diversi gli uni dagli altri. «Oggi c'è una sovrapproduzione di libri - ha proseguito - e nella maggior parte dei casi non si finisce nemmeno di leggerli perchè il lettore è bombardato dalle offerte di eBook e non si sofferma nemmeno più ai contenuti. Secondo me l'unico sistema per tenere in vita il libro è di renderlo un oggetto unico, il cui valore va bene al di là del suo semplice contenuto. In un certo senso - continua l'artigiano - il mio lavoro non vuole essere solo un vezzo o un modo per soddisfare le inclinazioni naturali di un artigiano. Anche le nuove generazioni che si stanno formando sui sistemi di stampa digitale in questi antichi macchinari e in queste antiche tecniche di stampa possono trovare una ispirazione per il loro lavoro futuro. La mia speranza - ha poi concluso Cervone - è di veder avvicinare tanti giovani a questa antica e affascinante forma d'arte».

