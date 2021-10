L'arte di Leperino per la Reggia Outlet, presentazione a Palazzo Fondi

L'arte lega Napoli a Marcianise: un'opera di Christian Leperino per annunciare una nuova fase de la Reggia Designer Outlet McArthurGlen di Marcianise. Installazione che sarà poi donata alla città di Napoli.

Together we are greater than before: con questo claim si avvia l’apertura della Fase III del Centro. Una nuova importante superficie di oltre 5000 mq si aggiunge ed amplia gli spazi del primo e più grande Designer Outlet del Sud Italia e per comunicare questa novità McArthurGlen La Reggia sceglie nuovamente l’arte e Napoli. Un’installazione inedita, di grandi dimensioni, realizzata dall’artista napoletano Christian Leperino in esclusiva per McArthurGlen è stata presentata a Palazzo Fondi a Napoli e interpreta i valori del Gruppo britannico: unione, condivisione, senso di appartenenza, comunità, inclusione. L'opera è stata presentata a Palazzo Fondi a Napoli alla presenza dell'artista con Clara Petrone head of marketing Italia Spagna e Grecia del gruppo e Fabio Rinaldi Centre Manager de La Reggia. Testimonial l'attrice Ilenia Lazzarin, l'olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino e la moglie Natalia Titova.

L'installazione diventa teaser del grande evento inaugurale di Fase III previsto per il 23 ottobre a Marcianise. Taglio del nastro all'outlet per la nuova area il 19 ottobre. Sarà esposta infatti l'opera nel cortile monumentale del settecentesco Palazzo Fondi a Napoli fino al 22 ottobre, sarà quindi spostata alla Reggia Designer Outlet di Marcianise per la grande apertura del 23 ottobre e, dopo il 7 novembre, sarà donata alla città di Napoli.

L’installazione si compone di tre sculture ad altezza umana (175 cm) realizzate in gesso e resina ancorate ad una base circolare specchiante di 2,5 metri di diametro. Le tre figure umane sono disposte in una sorta di giro tondo, quasi a richiamare in vita un’antica danza collettiva: le braccia dispiegate, le mani protese in un gesto di unione e solidarietà̀, a toccarsi l’una con l’altra. In basso, a pavimento, un grande cerchio riflette il cielo soprastante, lo spazio e le stesse figure “danzanti”, che ne risultano ingigantite e trasfigurate. L’invito è a interagire con l’opera: il “cerchio dell’unione” non è chiuso, ma lascia aperto un varco, uno spazio ancora vuoto, destinato ad accogliere in sé i passanti che vorranno unirsi nell’abbraccio con l’arte. L’opera si presenta dunque come un dispositivo pronto ad essere messo in moto dalla partecipazione attiva dei fruitori, dalla presenza fisica dei loro corpi che, di volta in volta, entreranno in gioco a completare e a modificare l’installazione, interagendo con le sculture e riflettendosi, insieme ad esse, nel grande specchio del domani. Insieme siamo più grandi di prima, questo il mantra di McArthurGlen che guarda avanti e investe ancora una volta in Campania generando occupazione ed economia e valorizzando il tessuto culturale e creativo della città. L’opera di Leperino, che sarà donata alla città di Napoli, vuol essere un omaggio e un ringraziamento al territorio campano che in questi anni ha accolto e favorito la crescita de La Reggia Designer Outlet. L’arte è di casa nel Gruppo McArthurGlen e La Reggia da diversi anni ospita artisti di vari ambiti con un forte link al territorio. Tra le iniziative più recenti, a maggio 2021, La Reggia ha prodotto l’opera site specific Frida Kahlo con una performance live del celebre street artist Jorit – nell’ambito del progetto empowerment femminile - oggi esposta negli spazi di Marcianise.

“Abbiamo scelto ancora una volta l’arte per comunicare i nostri valori, l’arte come linguaggio universale, come leva per suscitare emozioni e curiosità. Christian Leperino è artista di fama internazionale ed ha saputo interpretare alla perfezione il momento storico, l’apertura di Fase III e il nostro impegno sul territorio. È un’opera festosa che comunica la nostra fiducia verso il futuro e che sarà donata presto alla città di Napoli”, spiega Fabio Rinaldi Centre Manager di La Reggia.