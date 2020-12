L'artista Masecchia dona stampe d'autore ai ristoratori di via Partenope

Stampe d'autore in dono per i ristoratori di via Partenope danneggiati dal maltempo. Così l'artista napoletano Luigi Masecchia ha pensato di contribuire con la sua arte alla rinascita delle attività ricettive colpite dalla mareggiata di due giorni fa. «Il mare è sempre stato per noi napoletani un richiamo forte... Quanto ha dato il mare alla nostra città? E cosa sarebbe Napoli senza mare? Stavolta, in via Partenope, il mare ha preso. E allora a dare ci dobbiamo pensare noi. Trovo necessario ripartire dal bello, e per questo dono un'opera d'arte (multiplo) come ringraziamento e incoraggiamento a chi mette l'arte ogni giorno nei suoi piatti! Ogni ristoratore di via Partenope che lo desidera, può contattarmi per ricevere in dono una tra le mie cinque affiche, a scelta, tutte certificate e in serie limitata», scrive Masecchia nel post di facebook dove annuncia la particolare iniziativa.

